Économie circulaire : L’innovation et la collaboration au cœur de l’atelier

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et Synergie Montmagny-L’Islet offrent le tout premier atelier Explorer l’économie circulaire aux entreprises du sud des MRC de L’Islet et de Montmagny. L’événement aura lieu le jeudi 26 octobre prochain de 7 h 30 à 11 h 30 au Rest’O Rang (club de golf) à Saint-Pamphile.

Ce rendez-vous unique et inspirant s’adresse aux entreprises, aux organismes, aux partenaires en développement économique de la zone sud. Cet atelier offre une opportunité de découvrir l’économie circulaire et de réseauter autour de celle-ci.

La programmation de l’atelier a été élaborée afin de permettre aux participants de se familiariser avec le concept d’économie circulaire. Plus concrètement, on parle ici d’échange entre les entreprises, où elles se donnent ou s’échangent volontairement des résidus et des déchets pour en faire de nouvelles choses utiles, réduisant ainsi le gaspillage et préservant les ressources.

Les participants découvriront aussi des partenaires en R&D, des consultants expérimentés et des entreprises de la région qui déjà ont emboité le pas. De plus, une réflexion sera suggérée afin de prendre connaissance de leurs propres actions en développement durable.

Les participants pourront partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs meilleures pratiques en matière de développement durable, contribuant ainsi à renforcer l’expertise collective et d’échanger entre eux afin de découvrir des opportunités d’affaires.

L’économie circulaire peut permettre aux entreprises de réduire les coûts des intrants et des extrants, d’ouvrir de nouveaux marchés, d’optimiser et d’innover tout en améliorant l’image environnementale et corporative des organisations. C’est un levier intéressant qui permet de créer des opportunités d’affaires innovantes et profitables au développement économique local et de créer de la valeur environnementale et sociale dans les milieux.

« Pour le CAE Montmagny-L’Islet, ce forum s’inscrit dans un continuum de notre ligne d’affaires du développement économique local. Il est rendu possible grâce au programme Virage Vert. Ce dernier permet d’organiser des cohortes de formation destinées aux entreprises ou d’offrir de l’aide technique et financière sous forme d’études afin de fournir des expertises externes. Ces ressources permettent aux entreprises, ayant la volonté d’améliorer leur performance environnementale et économique, d’aller plus loin dans leur processus d’adoption de pratiques écoresponsables structurantes et l’implantation de technologies propres », précise Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-L’Islet.

« Depuis cinq ans, Synergie Montmagny-L’Islet est portée par les MRC de Montmagny et de L’Islet qui souhaitent soutenir la création de nouveaux liens et occasions d’affaires entre les entreprises de la région, par le biais de l’économie circulaire, pour permettre de réduire le volume de déchets envoyés à l’enfouissement. Aujourd’hui, nous souhaitons faire connaître la démarche de manière plus approfondie dans le sud du territoire. Grâce à cet atelier, nous visons à augmenter la collaboration entre la multitude d’acteurs locaux et éventuellement régionaux dans le but de créer des liens innovants et durables » ajoute pour sa part Aurélie Bousquet, chargée de projet en économie circulaire pour Synergie Montmagny-L’Islet.

Toutes entreprises ou organisations intéressées à participer à cet atelier sont invitées à s’inscrire à partir du lien suivant : https://lepointdevente.com/billets/explorer-l-economie-circulaire avant le 23 octobre prochain.

Source : Synergie Montmagny-L’Islet