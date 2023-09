Sainte-Anne-de-la-Pocatière : Le comité des Fêtes du 175e présente son legs

Avec un budget de 165 000 $ et tout près de trois années de travail, le comité des Fêtes du 175e de l’incorporation municipale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a présenté, le 26 septembre dernier au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation, son legs afin de commémorer l’événement.

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a vu le jour le 1er juillet 1845 à la suite de l’acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada. Ainsi, pour célébrer ses 175 ans (2020), le conseil municipal souhaitait laisser un legs à la population.

Dans cet esprit, le comité a réalisé un projet en trois volets, soit le parcours de panneaux thématiques, le parcours des croix de chemin et la réalisation d’une installation médiatique portant sur le Haut de Sainte-Anne présentée au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation.

« Il était important pour le conseil municipal et le comité des Fêtes du 175e de laisser quelque chose de tangible à la communauté afin de souligner l’événement », a déclaré Carole Lévesque, mairesse suppléante de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Panneaux thématiques

Les parcours de panneaux thématiques mettent en valeur le territoire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de ses environs ainsi que de ses événements marquants.

Un total de huit panneaux seront ainsi installés sur quatre sites distincts : un à la gare de Sainte-Anne-de-la-Pocatière présentant son historique et le développement du réseau ferroviaire dans l’Est, un autre au Centre de Développement Bioalimentaire du Québec (CDBQ) présentant l’ancienne Ferme expérimentale fédérale avec un clin d’œil au CDBQ ayant acquis le site en 1997, un sur le site curial du Haut de Sainte-Anne appartenant à la Fabrique de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à l’ouest de la municipalité, cinq à la tour d’observation de la halte routière municipale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ce parcours, dit-on, encouragerait les activités patrimoniales par leur contenu.

Croix de chemin

Le parcours des croix de chemin rassemble huit croix dites de chemin.En faisant appel à l’habileté des artisans pour les restaurer, les Chevaliers de Colomb ont offert leur expertise pour réaliser cette tâche.

Qui plus est, pour faire connaître les us et les coutumes rurales, un document visuel a été produit et sera ultérieurement distribué localement pour présenter l’ensemble du parcours.

L’installation médiatique

L’installation médiatique sur le Haut de Sainte-Anne est présentée au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation.

Elle est constituée d’une sculpture reprenant une partie des fondations du premier presbytère de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et d’une borne médiatique permettant d’en connaître davantage sur le premier ensemble curial de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Cette borne permet ainsi à l’utilisateur d’activer le défilement du paysage actuel avec superposition des projections du passé et comporte aussi des capsules vidéographiques.

On fait ici allusion à l’importance du premier noyau villageois avec des témoignages de spécialistes du patrimoine, un regard sur les fouilles de 2019 et un survol des quatre saisons de la municipalité.

« On est vraiment content de ce que nous avons fait avec la municipalité. Nous ne sommes pas partis de rien pour notre projet en trois volets. D’abord, Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c’est des paysages exceptionnels avec, également, une histoire remarquable puisqu’il y a peu de localités qui possèdent l’histoire que nous avons avec autant d’archives. Ensuite, avec la super tour construite dans la halte municipale, cela offre une vue remarquable. Finalement, avec les travaux d’aqueducs dans l’ouest de la municipalité, cela nous a permis de fouiller dans les entrailles de la route 132 et de faire des découvertes avec l’emplacement de la première église et du premier presbytère de la paroisse », a expliqué avec passion Nicole Catellier, bénévole du comité des fêtes du 175e de l’incorporation municipale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.