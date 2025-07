Édith Morneau honorée

Édith Morneau, enseignante et coordonnatrice du Département de comptabilité et gestion du Cégep de La Pocatière, a reçu une mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale pour son apport indéniable au Cégep depuis une quinzaine d’années. Passionnée et dévouée, elle incarne l’excellence pédagogique et l’engagement, et allie innovation et vulgarisation pour offrir aux étudiants un parcours enrichissant et ancré dans la réalité du marché du travail. Son perfectionnisme se traduit par une quête constante d’amélioration, intégrant les nouvelles technologies et les meilleures pratiques éducatives. Toutes nos félicitations !