Éducation : Le cégep de La Pocatière bonifie ses offres de formation à l’international

Le cégep de La Pocatière offrira trois nouveaux bachelors universitaires technologiques (BUT) aux étudiants issus d’un des trois Instituts universitaires de technologie (IUT) de l’Université de Strasbourg. Le cégep bonifie son entente existante en ajoutant un programme de gestion des entreprises et des administrations, de génie biologique, et de métiers du multimédia et de l’internet.

Les ententes d’études à l’international abondent au Cégep. Actuellement, il y en aurait 56, dont une partie importante avec des universités françaises. La forme des offres découlant de ces ententes est variable. L’échange peut durer une session, ou encore une année. Dans ce dernier cas, l’étudiant pourrait en ressortir doublement diplômé : il obtiendrait son BUT en plus d’un diplôme du cégep. Le Cégep de La Pocatière a une entente signée avec l’Université de Strasbourg depuis 2020, mais vient d’augmenter les options de programmes d’études pouvant durer un an.

Le Cégep reçoit normalement 100 à 150 étudiants étrangers par année. Dans le cadre de la nouvelle entente avec l’Université de Strasbourg, le Cégep limitera le nombre de places ouvertes à deux ou trois, étant donné que c’est une année « pilote ». « Cela peut paraître modeste comme chiffre, mais chaque fois qu’on commence des projets de formation, on a des périodes où on accueille un peu moins d’étudiants pour s’assurer que la transition se passe bien », explique Michele Desrochers, conseillère au développement international au cégep de La Pocatière. Celle-ci considère que l’établissement éducatif se porte garant de la réussite de ses étudiants.

Importance des ententes à l’international

Faire appel aux étudiants internationaux comporterait plusieurs bénéfices pour le cégep. D’abord, cela lui permettrait de consolider ses pratiques éducatives et pédagogiques en s’assurant que les enseignements se poursuivent en continu. La venue de ces étudiants amène également des retombées économiques dans la ville de La Pocatière, où ces nouveaux venus se logent, fréquentent des lieux de loisir et se vêtent.

Mme Desrochers mentionne aussi le dynamisme intéressant qu’apportent les étudiants étrangers au sein des classes. « Quand quelqu’un d’une autre culture arrive, au niveau de leur vécu et de leur manière de voir le monde, il y a des enrichissements vraiment intéressants pour les étudiants québécois. »