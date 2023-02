Une délégation du Centre d’études collégiales de Montmagny au Forum étudiant 2023

Du 9 au 13 janvier dernier, trois étudiants du programme de Sciences humaines ont représenté le Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM) à la 29e édition du Forum étudiant. Organisée par l’Assemblée nationale du Québec, cette simulation parlementaire de niveau collégial permet à des étudiants passionnés de politique d’approfondir leurs connaissances sur les idéologies, le processus législatif et la vie parlementaire.

Cette année, la délégation de Montmagny a fait partie de l’opposition officielle, qui défendait d’idéologie conservatrice. Voici le nom des personnes formant la délégation ainsi que le titre occupé lors de la simulation : Colin Lavergne, porte-parole de l’opposition officielle en matière de Relations internationales et de Francophonie et en matière de Relations avec les Premières Nations et avec les Inuit; Isaac Morin, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’Économie, d’Innovation, d’Énergie, de Développement économique régional et de Tourisme; Raphaël Desrochers, porte-parole de l’opposition officielle en matière de Culture, de Communications et de Jeunesse; Samuel Veillette, enseignant de Science politique au CECM et accompagnateur.

Trois projets de loi étaient à l’étude pour cette 29e édition : la Loi sur le droit à la déconnexion numérique, la Loi sur les droits et libertés de la personne en contexte d’intervention policière et la Loi sur la réforme du mode de scrutin.

En plus de leurs fonctions au sein du caucus, Isaac et Raphaël ont aussi eu la chance de siéger en compagnie de quelques historiens québécois à une commission portant sur les enjeux de commémoration des personnages historiques. De son côté, Colin s’est démarqué par son travail sur la commission étudiant de manière détaillée le projet de loi sur la réforme du mode de scrutin. Il a d’ailleurs reçu une mention d’honneur à l’issue de la semaine.

La délégation du CECM tient enfin à souligner le soutien financier offert par la caisse Desjardins de la MRC de Montmagny.

Source : Cégep de La Pocatière