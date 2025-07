Effort budgétaire demandé dans le réseau de l’éducation

À la suite du dépôt de projet des règles budgétaires du ministère de l’Éducation, le réseau de l’éducation devra fournir un effort budgétaire qui pourrait totaliser près d’un demi-milliard de dollars. Les centres de services scolaires et la commission scolaire des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine feront face à une réduction importante de leur budget s’élevant à près de 39,5 millions $.

Cette somme pourrait être revue à la hausse, puisque l’indexation des coûts de système pour les dépenses autres que salariales n’est pas incluse dans ce montant. Les centres de services scolaires de nos régions ainsi que la commission scolaire, amorcent une analyse rigoureuse des paramètres communiqués par le ministère de l’Éducation.

Cette démarche vise à assurer une évaluation responsable, objective et concertée des impacts sur l’organisation des services administratifs et éducatifs. Par voie de communiqué, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et sept autres organisations affirment qu’elles demeurent mobilisées, et s’engagent à faire connaître, en temps opportun, les orientations qui découleront de cette analyse.

« Les orientations annoncées représentent pour notre organisation un effort considérable, d’une ampleur nettement supérieure à ce que nous avons connu au cours des dernières années, pouvant atteindre plus de 7 millions $. Nous menons actuellement des analyses pour minimiser les conséquences tout en maintenant des services de qualité pour nos élèves. Cependant, dans le contexte actuel, il est impossible d’exclure des impacts indirects sur les services à notre clientèle », déclare Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup.

« Les résultats de nos élèves se sont nettement améliorés au fil des ans, et notre organisation est en bonne santé financière. En ce qui concerne le plan d’effectifs pour 2025-2026, il est important de noter qu’il n’y aura pas de modification aux ressources humaines allouées pour la prochaine rentrée scolaire ». Plus de détails seront disponibles à la rentrée.

Sources : Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, Centre de services scolaire des Phares, Centre de services scolaire des Monts-et-Marées, Centre de services scolaire des Chic-Chocs, Centre de services scolaire René-Lévesque, Centre de services scolaire des Îles, Commission scolaire Eastern Shores