Impressionnante somme amassée au Grand McDon

Grâce au succès phénoménal du Grand McDon, Les Restaurants Dubillard (Mcdonalds) ont été en mesure d’amasser la somme de 33 466 $.

L’équipe tient à remercier le travail acharné des employés, des gérants (Marie-Josée Baril et Soukaina Samdani – Gérantes de Rivière-du-Loup, Nathalie Richard – Gérante de La Pocatière, Alain Gingras – Gérant de Témiscouata-sur-le-Lac et Sophie Pelletier – Gérante de Saint-Jean-Port-Joli), des directeurs (Doris Sirois, directrice du personnel et Stéphane Sylvain, directeur des opérations) et de l’adjoint-administratif (Dave Fournier) qui avec leur aide et leur dévouement ont permis de venir en aide aux familles, aux enfants et aux organismes suivants :

Manoir Ronald McDonald’s

Les Loups-Marins

CPA Les Arabesques

Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup

Association Pocatoise des Personnes Handicapées

Fondation de la Polyvalente de La Pocatière

Association des Personnes Handicapées du Kamouraska

Re-Source Famille Témiscouata

Centre d’équithérapie La Remontée

Apprendre Autrement

Soupe au Bouton

Source : Les Restaurants Dubillard (Mcdonalds)