Élections fédérales : Bernard Généreux réélu dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup

Le député conservateur sortant Bernard Généreux a été réélu sans trop de résistance dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup lors de l’élection fédérale du 20 septembre. Au moment d’écrire ces lignes, il avait plus de 6000 voix d’avance sur son plus roche rival Simon Bérubé du Bloc Québécois.

Rassemblé au restaurant Mikes de La Pocatière, Bernard Généreux en a profité pour livrer un discours de victoire pour lui, mais pas pour le reste de son parti qui a finalement mordu la poussière devant le Parti libéral de Justin Trudeau qui a réussi à se faire réélire, mais dont une majorité était encore loin d’être acquise à ce moment.

Au Québec, le Parti conservateur n’a pas fait de gain substantiel en dehors de ses châteaux forts habituels. Pourtant, le chef Erin O’Toole avait énormément misé sur la province avec un programme considéré par plusieurs comme étant le plus « progressiste » et le plus respectueux des champs de compétences du Québec depuis l’époque de Brian Mulroney. Malgré cela, Bernard Généreux n’est pas d’avis que les Québécois font la sourde d’oreille aux conservateurs.

« Je ne dirais pas que le message ne passe pas. Les aides (financières) que M. Trudeau a mises sur la table ont probablement influencé certains électeurs (au Québec). Je ne dirais pas qu’il a acheté l’élection, mais certainement que les gens ont réfléchi par rapport à tout ça, quoique toutes ces aides-là ont été adoptées grâce à l’appui des partis d’opposition », rappelle-t-il.

Avance confortable

Avec plus de 12 000 voix en sa faveur, le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup a été réélu grâce à un appui sans équivoque des électeurs pour une deuxième fois consécutive. Lors d’élections précédentes, en 2015 et 2011, M. Généreux avait été réélu ou défait avec de très faibles écarts sur ses plus proches adversaires, obligeant chaque fois un recomptage judiciaire. Le travail effectué par son équipe depuis 2015 et plus spécifiquement depuis de la pandémie a fait la différence selon lui.