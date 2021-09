L’Aide aux Travailleurs Accidentés (ATA) a supporté près de 600 travailleurs durant la dernière année

La 34e assemblée générale annuelle de l’Aide aux Travailleurs Accidentés s’est déroulée le 15 septembre à la Maison communautaire Joly et 24 personnes étaient présentes.

Comme il se doit, le rapport d’activités et les états financiers furent présentés et adoptés par les membres présents. Le conseil d’administration remercie chaleureusement les personnes présentes lors de la réunion.

Durant l’année 2020-2021, l’organisme a travaillé dans 598 dossiers, dont 281 nouvelles demandes d’aide. La situation des accidentés demeure pénible, car selon des statistiques plus de 70 % de la clientèle est sans emploi et 12 % demeurent sans aucun revenu ce qui provoque une grande détresse. Plus de 22 000 interventions ont été effectuées lors de la dernière année afin d’aider les membres dans leurs démarches.