Élections générales : Débat le 21 septembre prochain pour Côte-du-Sud

Invités à être de la partie au lendemain du déclenchement des élections, les candidatsen lice dans la circonscription de la Côte-du-Sud ont déjà confirmé leur présence :

M. Sylvain Cloutier, Équipe Autonomiste

M. Guillaume Dufour, Québec Solidaire

M. Michel Forget, Parti Québécois

M. Sylvain Lemieux, Parti Libéral

M. Frédéric Poulin, Parti conservateur du Québec

M. Mathieu Rivest, Coalition Avenir Québec

Ce débat sera présenté à 16 h 30 à la Salle André-Gagnon et sera ouvert au grand public.Cet événement sera diffusé simultanément sur les ondes de CHOX FM et CiQi FM ainsique sur la page Facebook du Cégep et de ses partenaires, dont Le Placoteux. Le Cégep tient d’ailleurs à souligner la générosité de la Corporation régionale de la SalleAndré-Gagnon qui lui permettra d’accueillir un plus grand nombre de personnes et desensibiliser sa communauté étudiante et son personnel aux différents enjeux abordés lors de la présente campagne électorale.