Un coup de pouce financier pour le documentaire Résonances d’un fleuve

Résonances d’un fleuve est le fruit de sept ans de recherches de la part de Samuel St-Pierre, mais aussi de tournages ponctuels à L’Isle-aux-Coudres et à Rivière-Ouelle. Le projet est directement inspiré du documentaire Pour la suite du monde de Pierre Perrault, réalisé au début des années 1960, et qui racontait l’histoire des habitants de L’Isle-aux-Coudres ayant pris part, 40 ans auparavant, à la pêche au béluga, appelé marsouin de ce côté du Saint-Laurent.

« Je ne peux pas trop attendre. La pêche à l’anguille approche et c’est maintenant que je dois filmer. J’aurais voulu passer un mois à Rivière-Ouelle, mais sept jours c’est le maximum que je peux me permettre avec le montant que je demande en sociofinancement », raconte le documentariste.

« J’étais semi-finaliste, résumons ça de cette façon-là, mais je ne me suis pas qualifié à la fin. Est-ce que c’est enrageant ? Oui, ça l’est, je ne m’en cache pas. Même si tous les sujets se valent, on peut dire que parfois c’est discutable, ceux qui réussissent à être financés. Si je faisais de la fiction, j’aurais probablement abandonné, mais comme je suis dans le documentaire et que mon objectif est aussi d’archiver la mémoire vivante du Québec, je dirais que c’est ce qui me pousse à continuer », résume Samuel St-Pierre.