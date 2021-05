Élections municipales 2021 : Vers du sang neuf dans quelques municipalités du Kamouraska

Une première tournée des intentions des maires et mairesses en poste actuellement au Kamouraska en prévision des élections municipales de l’automne 2021 laisse à penser qu’il y aura un petit vent de changement dans la région.

Des maires ont décidé de ne pas se présenter de nouveau et d’autres sont toujours en réflexion.

Le maire de Saint-Pascal Rénald Bernier avait déjà mentionné il y a quelques mois qu’il s’agissait présentement de son dernier mandat.

Le maire de Saint-André Gervais Darisse n’entend pas solliciter de nouveau mandat après 12 ans comme maire. « J’ai fait le tour du jardin et je ne serai pas candidat aux élections cet automne. Cet été, nous travaillerons en équipe pour assurer la poursuite », a-t-il indiqué lorsque questionné sur ses intentions.

Même son de cloche chez la mairesse de Sainte-Hélène-de-Kamouraska Louise Hémond qui annoncera en juin à ses citoyens qu’elle ne sera pas sur le bulletin de vote cet automne.

Quant au maire de Saint-Denis, Jean Dallaire, il a annoncé il y a quelques jours qu’il ne se présenterait pas de nouveau, lui qui a été maire 12 ans et deux ans conseiller juste avant.

Indécis

À Kamouraska, le maire Gilles A. Michaud n’a pas encore annoncé sa décision, tout comme le préfet de la MRC Yvon Soucy. Sylvain Hudon, maire de La Pocatière, annoncera ses couleurs en juin. Benoît Pilotto à Saint-Onésime affirme ne pas avoir pris sa décision pour l’instant. Pour la mairesse de Saint-Alexandre, Anita Ouellet Castonguay, il est trop tôt pour annoncer la suite. Rosaire Ouellet de Sainte-Anne-de-la-Pocatière fera ses annonces en août. Le maire de Saint-Pacôme Robert Bérubé fera part de sa décision en juin, tout comme le maire de Saint-Bruno Richard Caron.

Du côté de Saint-Joseph, la mairesse Nancy St -Pierre entend renouveler son mandat si les citoyens le souhaitent, mais céderait sa place si une personne du village voulait prendre le relais. « Ma décision est de poursuivre l’aventure avec plaisir et dévouement. Par contre, si une citoyenne ou citoyen désire relever le défi de vivre cette implication, je suis prête à me retirer. Nouvelle personne veut dire nouvelle énergie et nouvelles idées. Ça ne peut qu’être positif. En plus, cela évite de beaucoup les frais qu’une élection oblige », a-t-elle expliqué.

Ajoutons que le maire de Saint-Philippe-de-Néri Frédéric Lizotte se présentera de nouveau aux prochaines élections.

Nous attendons également un retour des autres maires quant à leurs intentions.