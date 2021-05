Marie-Eve Proulx : Les services de coach et frais juridiques payés par son ministère

À la suite des allégations d’intimidation et de climat de travail malsain qui perdurent au sein de ses bureaux, cette dernière a été amenée à quitter son poste de ministre, mais conserve celui de députée de Côte-du-Sud, qui comprend les MRC de Kamouraska et de L’Islet.

Le premier ministre a confirmé que les services de coach et les frais judiciaires dans l’affaire d’un de ses employés qui avait porté plainte pour harcèlement au travail ont été payés par le ministère.

« Ça fait partie des services qu’on offre aux gens qui gèrent du personnel (coach). Les frais judiciaires aussi. Il y a eu un dédommagement donné à un employé, soit un certain nombre de mois de salaire, c’est une entente confidentielle, comme ça se fait dans toutes les organisations », a dit le premier ministre.

« Quand on a su qu’il y avait des problèmes, on l’a rencontrée. Cette semaine, je l’ai rencontrée et je peux vous dire que c’est le genre d’affaires qui est dur à faire, de lui annoncer qu’elle perd sa job de ministre, c’est humainement pas facile », a-t-il ajouté.