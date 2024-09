Éliane Vincent publie Sur la clôture

La graphiste de métier, journaliste par hasard, blogueuse amoureuse de sa langue et des mots Éliane Vincent lancera son premier livre ce mercredi 18 septembre, de 17 à 19h, à la Librairie L’Option de La Pocatière.

Le volume de 240 pages est en fait le recueil de dix années de contribution au Blogue citoyen du Bas-du-Fleuve. « Après la pandémie, toutes les archives du Blogue citoyen, depuis sa création en 2011, ont été perdues à cause d’un imbroglio numérique, note l’auteure. On a alors migré vers la plateforme de diffusion du journal InfoDimanche, mais dix années de réflexions collectives étaient quand même disparues. C’est ce qui m’a donné l’idée de réunir mes billets en recueil, pour en laisser une trace. »

Le Blogue citoyen est un collectif d’auteurs de tous les horizons de pensée. Une fois par semaine, ils publient à tour de rôle un billet sur des thèmes aussi variés que la société, l’environnement, la politique, les activités communautaires, la culture, l’économie, et même un peu de philosophie. Sur la clôture regroupe les billets publiés par Éliane Vincent entre 2012 et 2022. Elle y propose son regard sur le monde, celui qui l’entoure et l’autre, le vaste.

« Depuis toujours, je définis ma position dans le monde comme jouquée sur la clôture. Jamais dans une gang, jamais dans l’autre. Je jase avec tout le monde et je m’interroge sur ce qui nous fait avancer », dit celle qui publie aussi ses billets dans Le Placoteux. Ses champs d’intérêt tournent toujours autour des humains. Ses souvenirs d’enfance se mêlent aux réalités actuelles pour rejoindre l’essentiel de la nature humaine, qu’elle soit du Bas-du-Fleuve ou d’une communauté ouïghoure aux confins de la Chine.

Le grand public est invité au lancement qui se fera en formule 5 à 7 à la Librairie L’Option de La Pocatière, ce mercredi 18 septembre. On peut se procurer le livre dans les librairies indépendantes de Montmagny, de La Pocatière et de Rivière-du-Loup, ainsi que sur le site leslibraires.ca, et sur le site de la maison d’édition Les Éphémères.

Source : Éditions Les Éphémères