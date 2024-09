Activités au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation

Septembre sera le théâtre de deux activités intéressantes au Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation.

D’abord, l’artiste-semencier Patrice Fortier animera le laboratoire participatif Je suis une graine le 15 septembre en après-midi. Il invitera les participants à prendre conscience du rôle des plantes dans notre vie, et des possibilités de co-évolution entre l’humanité et le règne végétal. Devenez l’une de ces plantes pendant un moment, et voyez comment vous faites face à différents contextes environnementaux, agricoles et socio-économiques liés aux systèmes alimentaires.

Puis, le 21 septembre, Lili Michaud, agronome urbaine et spécialiste des pratiques écologiques et de la culture des plantes comestibles, donnera une conférence le 21 septembre à 15 h. Faire ses germinations et ses pousses, c’est santé, c’est économique, c’est écologique, et c’est tellement agréable. Lors de cette conférence, vous apprendrez des méthodes simples pour les réussir. De plus, vous découvrirez comment vous procurer les graines et le matériel nécessaire.

Ces deux activités sont à contribution volontaire. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, consultez le site du Musée, sa page Facebook, ou encore téléphonez au 418 856-3145.

Source : Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation