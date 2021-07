Émile Lizotte en spectacle au profit de la fondation

De son côté, la Fondation se dit touchée par cet hommage que le jeune chanteur offre aux travailleurs de la santé. « J’invite la population à assister en grand nombre à cet événement qui viendra certainement atteindre le cœur des gens du Kamouraska », souligne le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation. Le spectacle offrira une variété de chansons connues faisant partie du répertoire du chanteur de plus en plus connu dans la région par les différentes prestations qu’il a offertes au cours de la dernière année. Dans une ambiance festive et s’assurant de respecter les consignes sanitaires en vigueur, le spectacle se veut un événement rassembleur pour souligner l’importance de notre hôpital et de ses installations de santé pour la région et sa population.

Les billets sont en vente auprès de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima, de M. Émile Lizotte et dans les endroits suivants à La Pocatière : Mikes, Khazoom 2000, Métro Plus LeBel, Chaussures Pop, Pharmacie Uniprix, Rona, Alimentation Coop IGA et Marché AMI; et à Saint-Pascal : Tabagie LUNIK. Émilie Lizotte et la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima remercient la Ville de La Pocatière et Électro FC Sonorisation pour leur collaboration à cet événement.