Lionel Labbé gagnant du concours de bancs de jardin Kamouraska

Selon le jury composé de professionnels (muséologue, ethnologue), de collectionneurs et d’amateurs d’art populaire, la sélection ne fut pas chose facile. Lancé aux sculpteurs d’art populaire en janvier 2021 sous le signe de la fantaisie et de la surprise, l’appel pour le concours a vite attisé l’imagination de ceux-ci qui ne demandaient qu’un prétexte pour assouvir leur passion. Une quinzaine de sculpteurs se sont inscrits au concours avec plein d’idées derrière la tête. Bruno Champagne (Limoilou), Christian Ouellet (Drummondville), Clément Morneau (Saint-Roch-des-Aulnaies), Danielle Samson (Saint-Éloi), François Thériault (L’Islet), Guy Montembeault (Drummondville), Jérôme Lizotte (Saint-Onésime), Lionel Labbé (Chelsea), Michel Girard (Portneuf), Michel Rousseau (Rimouski), Réjean Pétrin (Drummondville), Reynalda Bedolla Sanchez (Saint-Sauveur), Roger Brabant (Rigaud), Roger Dumont (Saint-Arsène) et Luce Lévesque (Kamouraska) se sont amusés à créer des pièces uniques pour le jardin.