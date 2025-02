Émile Morin brille à Cégeps en spectacle

Émile Morin, étudiant en Technologie de l’architecture originaire de Saint-Pacôme, s’est illustré lors de la finale locale de Cégeps en spectacle tenue récemment au Cégep de Lévis. Son numéro humoristique La crevaison lui a valu le troisième prix, remis par la COOPSCO Lévis, grâce à son aisance scénique, à son contact naturel avec le public, et à son habileté à exploiter son sujet avec efficacité.

Son interprétation énergique et sa maîtrise du rythme comique lui ont permis de se démarquer parmi les nombreux artistes en lice. Émile a su captiver l’auditoire dès les premières secondes.

C’est Marguerite L’Hérault-Patry, étudiante en Littérature, théâtre et création, qui a remporté le premier prix grâce à sa performance Folle contrôlante, une œuvre mêlant art oratoire et composition musicale sur le thème de l’émétophobie — la peur incontrôlée de vomir. Son approche originale et son interprétation lui ont permis de séduire le jury, qui l’a choisie pour représenter le Cégep de Lévis à la finale régionale du 15 mars prochain au Cégep Garneau.

Emma Rubio, étudiante en Sciences de la nature et Langues, a quant à elle décroché le deuxième prix pour son interprétation de Vie ! au piano, une performance remarquée pour son originalité et son intensité musicale.

Le prix du public a été attribué au groupe Sauce Worcestershire, composé d’étudiants des programmes Vidéaste voyageur et Cinéma. Leur numéro Assurance-Vie, entièrement conçu pour l’événement, a conquis l’auditoire par son énergie et sa créativité.

L’événement a été animé avec brio par une équipe dynamique de six étudiants issus de divers programmes du Cégep. Leur complicité et leur sens du spectacle ont contribué à faire de cette soirée une réussite.

Avec cette reconnaissance, Émile Morin confirme son talent sur scène, et poursuit son parcours artistique avec une nouvelle dose de confiance. Photo : Isabelle Marcoux