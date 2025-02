Une collecte de fonds réussie à Saint-Bruno

La municipalité de Saint-Bruno a vibré récemment au rythme des moteurs lors d’une randonnée de motoneiges antiques et de VTT, qui a été suivie d’un souper festif.

Organisée en collaboration avec le club de VTT Les Manie-Aques de Woodbridge, le club de motoneige antique Les PiF PAF du Kamouraska, et l’agente de développement de la localité, cette journée avait pour objectif de récolter des fonds pour financer des activités et du matériel destinés aux enfants de la municipalité. Un montant de 3500 $ a ainsi été récolté.

L’événement a rassemblé plus de 80 motoneiges antiques et 20 VTT, offrant un spectacle impressionnant aux amateurs de sports motorisés. La randonnée a parcouru les sentiers enneigés de la région, entretenus par le club Les Manie-Aques, qui entretient plus de 100 km de pistes entre Mont-Carmel et Saint-Joseph.

La soirée s’est poursuivie avec un souper qui a attiré pas moins de 240 convives.