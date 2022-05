Encore de gros investissements pour le Camping des Aulnaies

Le camping de Saint-Roch-des-Aulnaies investit des millions ces années-ci. Après avoir revu son système de traitement d’eau potable, c’est le système d’égouts qui est remis à niveau cette année.

À cela s’ajoute un projet d’aménagement de 110 nouveaux terrains pour 2023 (vers l’ouest), pour environ 60 saisonniers et le reste en sites pour passagers. Les propriétaires envisagent également dans les prochaines années un projet de plage et piscine supplémentaire où est situé l’étang et éventuellement une autre phase avec une troisième piscine qui s’adresserait plus aux adultes.

Avec la nouvelle phase, on comptera environ 535 sites accessibles à ce camping dont les investissements se cumulent depuis quelques années.