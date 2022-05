Frédéric Poulin, candidat conservateur dans Côte-du-Sud

Sur le plan politique, Frédéric Poulin a déjà été maire de Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues entre 2009 et 2013, petite municipalité bucolique d’environ 150 âmes au cœur du Saint-Laurent, reliée à Montmagny par un service de traversier durant la belle saison et par avion en saison hivernale. Celui qui avoue n’avoir jamais songé à faire de la politique au provincial voit le rôle de député comme celui d’un « service public », un point sur lequel il a insisté à plusieurs reprises lors du point de presse dévoilant sa candidature, en présence du chef du parti Éric Duhaime.

Pour son chef Éric Duhaime, qui souhaite faire des gains dans la région de Québec et sa périphérie, le comté de Côte-du-Sud est vu comme étant stratégique lors de la prochaine élection. Cette circonscription, tout comme d’autres de Chaudière-Appalaches, a voté exclusivement pour la CAQ lors du dernier scrutin et ne bénéficie plus d’aucune représentation au conseil des ministres depuis la démission de Marie-Eve Proulx de ses fonctions ministérielles l’an dernier, en raison des problèmes de gestion de personnel vécus dans ses bureaux de Québec et de Côte-du-Sud.