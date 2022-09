Encore du manque de savoir-vivre chez Centre d’aubaines La Pocatière

Il semble que les donateurs, lorsqu’ils font du ménage, croient à tort que l’endroit est équipé pour trier les dons et en disposer. « Il existe très peu d’endroits pour débarrasser le textile présentement. Les seules options impliquent un tri important, avec rien de souillé, etc. Nous, on n’a pas d’entrepôt et j’ai trois bénévoles avec moi. On a tous 60 ans et plus », indique Mme D’Anjou.