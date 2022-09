Suivez le fil jusqu’au cœur de la 4e Avenue

« J’ai commencé avec trois armoires de laine, et aujourd’hui je suis rendue au stade où je n’ai plus de place pour donner des cours ou tenir des ateliers », résume-t-elle.

Dans les prochains jours, Chantal fermera donc son local actuel afin de procéder à son déménagement. L’ouverture à la nouvelle adresse est prévue pour le 17 octobre. Le projet est ambitieux et à la fois grisant, compte tenu de la teneur de l’investissement, mais aussi terriblement stimulant, de reconnaître l’entrepreneure. Une fois le déménagement complété, elle ramènera son offre de cours et d’ateliers, appuyés par quelques tutoriels en ligne sur sa chaîne YouTube. Elle compte aussi poursuivre, voire bonifier son offre en accessoires et en lainages de qualité, dont certains sont teints par des artisanes du Kamouraska.

« Mes produits sont quand même abordables, même si je n’ai pas les prix d’une grande surface. D’un autre côté, tricoter n’est pas quelque chose d’économique, c’est quelque chose de relaxant et d’agréable. Si on a des lainages et des outils de qualité, ça joue pour beaucoup sur notre désir de poursuivre ou non, et moi, c’est cette passion que j’ai le goût de partager. »