De nouvelles places en CPE dans L’Islet et à Saint-Pascal

Le CPE Les Coquins attendait cette bonne nouvelle depuis longtemps. Il pourra agrandir — ou même construire — ses installations de Saint-Jean-Port-Joli et de L’Islet, grâce à 45 nouvelles places subventionnées. À Saint-Pascal, le CPE a obtenu les 21 nouvelles places en garderie demandées en juin dernier. Elles pourraient être en opération d’ici un an.

Ce sont donc 24 places supplémentaires qui seront développées à Saint-Jean-Port-Joli, et 21 places de plus à L’Islet, incluant cinq places poupons.

L’installation de L’Islet sera donc agrandie d’ici les 12 prochains mois. On y accueillera 60 enfants au total. Toutefois, on compte sur la liste d’attente 141 jeunes de 0 à 59 mois, et 33 à naître d’ici le printemps 2023. La nouvelle offre ne répondra donc pas à tous les besoins. Le CPE analyse d’ailleurs avec ses partenaires, dont la Municipalité, la possibilité d’installer une garderie temporaire en attendant les travaux, comme c’est le cas présentement à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Pour Saint-Jean-Port-Joli, « on est en analyse à savoir si on y va d’une construction neuve ou d’un agrandissement. On parle dans ce cas-ci d’un délai de 24 mois. La pouponnière de 15 places doit par ailleurs être déménagée », indique Manon Côté, directrice du CPE Les Coquins. Là aussi la liste est longue, soit 98 jeunes de 0 à 18 mois seulement dans cette région, et 35 qui naîtront en 2023.

L’ajout de nouvelles places amènera plus de personnel à travailler dans les installations. « C’est sûr que ce sera un défi, l’enjeu de main-d’œuvre n’est pas facile, mais on réussit toujours à atteindre notre ratio d’éducatrices qualifiées, et on a bon espoir que ça va bien se passer », préciser Manon Côté.

Comme tout ne se réglera pas avec les nouvelles places en CPE, on évalue la possibilité de développer des services de garde en communauté (avec la Municipalité) à Saint-Adalbert et à Saint-Aubert, et des efforts sont consacrés à l’ouverture de nouveaux services de garde en milieu familial.

Saint-Pascal

Les nouvelles étaient aussi bonnes à Saint-Pascal où 21 places ont été accordées, dont cinq seront consacrées aux poupons. Au total, 78 jeunes fréquenteront le CPE Pitatou de Saint-Pascal.

« Il y a des travaux nécessaires, mais il y avait une classe libre, ce qui fait qu’on va occuper une grande partie du premier étage. Il y a une nouvelle configuration à faire, mais nous n’avons pas à agrandir », a dit la directrice générale Sylvie Leblanc. Le CPE est à même l’école primaire.

Actuellement, la liste d’attente en garderie pour le secteur Saint-Pascal est d’environ 150 noms. Avec l’ajout de places, trouver de la main-d’œuvre demeure un défi.