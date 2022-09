Une envolée de papillons touchante pour une sixième année

S’il s’agit du 14 e concert des familles, c’est la sixième fois qu’une envolée était organisée. Il y a deux ans, la pandémie avait forcé l’annulation de la rencontre, et l’an dernier, en raison des restrictions à 25 personnes, l’événement s’était tenu sans journalistes et en présence d’un très petit groupe.

Juste avant l’événement, la directrice de la Fondation, Marie-Pier Brault, a dit que le concert-bénéfice permettait de rendre hommage à 19 familles de toutes les municipalités du Kamouraska, en plus de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies, dont un ou des proches sont décédés du cancer. « Les profits aident la Fondation à offrir des services gratuits, entre autres de soutien aux personnes atteintes de cancer et leurs familles », rappelait la présidente du conseil d’administration Josée Bélanger.