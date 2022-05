Enfin un retour à la normale pour Bonjour la visite

Tous les ingrédients qui font le succès du populaire événement sont de retour. Avec l’augmentation des coûts des groupes de musique et l’inflation, le budget d’environ 100 000 $ passera à près de 125 000 $. Ce qui fait qu’une légère hausse du passeport pour les quatre jours est enregistrée à 35 $ en prévente et 40 $ lors du festival. Des billets journaliers seront aussi disponibles.

Au niveau musical, la bénévole Maryse Moreau a préparé une programmation variée pour tous les âges ; notons entre autres Star 80, une revue musicale le jeudi, Route 66 avec Rick Hugues, Jonas et Yvan Pedneault le vendredi, All Access samedi et QW4RTZ (quatre gars, quatre micros a cappella pop) le dimanche.

« Ç’a été tout un défi, car tous les festivals sont de retour et s’arrachent les groupes, mais on a été chanceux », a dit Mme Moreau.

« On est vraiment heureux de revenir avec une formule régulière et une offre qui rejoint tout le monde. On demande aux gens d’inviter leur famille et barrer leur horaire du 4 au 7 août », ajoute le président Éric Lemelin, impliqué dans le festival Bonjour la visite depuis le début.