Excès de vitesse et capacités affaiblies

Le 20 mai vers 21 h, les policiers ont intercepté un homme de 31 ans de Sainte-Perpétue pour un grand excès de vitesse dans cette même municipalité sur la route 204 en direction nord. L’automobiliste circulait à une vitesse de 121 km/h, dans une zone où la limite de vitesse est de 70 km/h. Un constat d’infraction au montant de 817 $ lui a été remis. Son permis de conduire a été suspendu pour 7 jours, en plus de 10 points d’inaptitude.

Le 22 mai vers 1 h 30, les policiers ont intercepté et arrêté sur la rue Giasson à Saint-Jean-Port-Joli un homme âgé de 56 ans de Saint-Pamphile, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Ce dernier a fourni un taux d’alcoolémie de plus du double de la limite permise par la loi. Son véhicule a été saisi pour une période de 30 jours et son permis de conduire suspendu pour une période de 90 jours. Il devra revenir en Cour dans les prochaines semaines pour sa comparution.