Enquête atypique sur un suicide présumé

Selon un procédé qui lui est cher, Romain Portuélas se met lui-même en scène comme narrateur et protagoniste dans Ma vie sans moustache, un récit mi-sérieux, mi-loufoque qui nous propose une enquête aussi sérieuse qu’absurde sur l’hypothétique survie d’Hitler en 1945, et sa retraite dans les Andes après la guerre.

J’avoue volontiers avoir été captivé par ce mélange de fiction et d’anecdotes historiques qui composent l’essentiel de cette enquête (l’auteur est un ex-flic), qui est aussi un récit au style plutôt rigolard, tout en étant solidement documenté.

Le point de départ de cette curieuse aventure est une lettre envoyée à l’auteur depuis l’Argentine en février 2015 par Amalia, une très vieille dame qui prétend avoir été la dernière cuisinière d’Hitler… après 1945. Suite à quelques recherches sur San Carlos de Bariloche, une petite bourgade du nord de la Patagonie, l’auteur, intrigué, découvre que dans le coin, on raconte que certains habitants auraient côtoyé le dictateur pendant plus de vingt ans. Aujourd’hui, on y organise même des visites touristiques des lieux fréquentés par tous les dignitaires nazis ayant trouvé refuge autour ! Allez hop, l’écrivain en quête d’un sujet saute dans l’avion, direction la Patagonie, pour voir sur place de quoi il en retourne.

Commence alors une enquête ubuesque, où l’auteur prend plaisir à nous mener en bateau en mêlant des événements réels bien connus avec des théories complotistes, des témoignages de locaux ,et des interrogatoires avec sa vieille correspondante de 124 ans d’âge ! Commencée en Patagonie, l’affaire se déplace à Jérusalem neuf ans plus tard pour nous mener à un de ces dénouements explosifs (de rire) dont ce diable d’écrivain, qui aime semer le doute, a le secret.

Et c’est alors que l’on comprend mieux le titre et cette fameuse moustache, pas barbante du tout ! Quant à savoir si Hitler a réellement survécu pour fuir en Argentine, ne comptez pas sur moi pour vous révéler quoi que ce soit. Il y a de ces secrets éternels qui ne se partagent pas !