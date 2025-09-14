Une soirée hommage aux Cowboys fringants à Sainte-Perpétue

La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud accueillera le samedi 27 septembre à 20 h le groupe L’Expédition qui reprend le répertoire des Cowboys fringants. Cette soirée s’annonce festive et émotive pour tous ceux qui ont grandi ou vibré au son de ce groupe emblématique de la chanson québécoise.

Présenté comme « l’hommage le plus festif des Cowboys fringants », le spectacle replongera le public dans les grands classiques du groupe, en passant de l’album Sur mon canapé, paru en 1997, jusqu’à des pièces plus récentes de Pub Royal en 2024. L’Expédition se démarque par son énergie contagieuse et sa fidélité à recréer l’esprit rassembleur et chaleureux qui a toujours caractérisé les Cowboys fringants.

Les billets sont en vente à la Médiathèque, à la Fabrique, à la Municipalité et au Familiprix de Sainte-Perpétue, ainsi qu’à la boutique La Pagaille et au Marché Bonichoix de Saint-Marcel. Le coût d’entrée est fixé à 30 $, et à 24 $ pour les membres de la Médiathèque et les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants de 12 ans et moins.

Avec ce spectacle, la Médiathèque confirme son rôle de pôle culturel incontournable dans la région. « Nous sommes très heureux de recevoir le groupe L’Expédition pour cette soirée hommage aux Cowboys fringants ! », affirment les organisateurs, invitant la population à se procurer leurs billets sans tarder, puisque les places sont limitées.

L’événement est rendu possible grâce au soutien financier de la Caisse Desjardins du Sud de L’Islet et des Hautes-Terres, ainsi que du député Mathieu Rivest. Pour toute information supplémentaire, on peut joindre la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud au 418-359-3689 ou visiter le site www.mediatequeheritage.com.