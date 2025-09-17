Envolée de papillons en mémoire des personnes décédées du cancer

Le 4 septembre, à la chapelle de la grève de Saint-Denis-De La Bouteillerie, une vingtaine de papillons se sont envolés en mémoire de personnes disparues. La mémoire de ces dernières sera honorée le 4 octobre prochain, lors du 17e Concert des familles de la Fondation André-Côté, qui se tiendra à 19 h à la cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Cet événement commémoratif et rassembleur s’adresse aux familles ayant perdu un proche à la suite d’un cancer ou d’une maladie incurable. Au fil des ans, il est devenu l’activité de financement la plus importante de la Fondation André-Côté.

Pour cette édition, trois ensembles vocaux, le Chœur de Bellechasse, le Chœur en couleur et l’ensemble vocal Mouv’Anse interpréteront tour à tour plus de 20 pièces musicales, dédiées à chaque personne honorée. Les 150 choristes réunis concluront ensuite le concert par trois chants communs. Les hommages s’adresseront à des personnes provenant de municipalités du Kamouraska, de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise.

La présidence d’honneur a été confiée à Christian Anctil. « C’est un immense honneur pour moi d’être le président d’honneur du concert de la Fondation André-Côté. Le concert est un événement incroyable et rassembleur qui permet de nous rappeler les nôtres disparus en se laissant bercer par la musique », a-t-il souligné lors de l’envolée de papillons.

Comme le veut la tradition, le prix hommage André-Côté sera remis à une personne particulièrement impliquée auprès de la Fondation. Les billets, au coût de 40 $, sont disponibles à différents points de vente du Kamouraska, et en ligne sur le site de la Fondation André-Côté. Vous pouvez aussi vous informer au 418 856-4066.