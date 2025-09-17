Les Bucks de Sainte-Hélène décrochent le titre de la LBDK

Les Bucks de Sainte-Hélène sont les nouveaux champions de la Ligue de balle donnée du Kamouraska (LBDK). L’équipe a mis la main sur le prestigieux titre à l’issue des séries éliminatoires de la dixième saison de la ligue.

Opposés à l’Armée noire de Saint-Gabriel dans une finale deux de trois, les Bucks n’ont laissé aucune chance à leurs rivaux. Ils ont dominé le premier match 25 à 10, avant de terminer le travail avec une victoire de 17 à 10 lors du deuxième affrontement.

Un premier sacre historique

Il s’agit d’un premier championnat pour la formation de Sainte-Hélène, qui faisait partie des quatre équipes fondatrices de la LBDK en 2016, aux côtés de Saint-Pascal, La Pocatière et Saint-Gabriel. Dix ans après la création de la ligue, ce triomphe vient couronner la persévérance et le travail acharné de l’équipe.

« Cette victoire marque également un moment marquant dans l’histoire de la ligue, puisque la compétition n’a cessé de croître en popularité au fil des saisons, attirant de plus en plus de passionnés de balle donnée dans la région », a conclu Louis-Martin Hénault de LMNO Communications.