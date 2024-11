Épicerie du Coin : Pas de miracle pour Noël

« Nous découvrons par la privation combien vous êtes importants et précieux pour nous. » « Courage à vous! Mais oufff, on réalise en titi que nous sommes dépendants de vous! » Des messages comme ceux-ci inondent la page Facebook de l’Épicerie du coin à Saint-Alexandre, exprimant un soutien profond et une solidarité touchante pour les propriétaires qui traversent une épreuve difficile après l’incendie qui a forcé la fermeture du commerce pour une période indéterminée.

Dans une publication Facebook, les propriétaires ont annoncé que l’ampleur de la tâche à accomplir les empêche de rouvrir pour les Fêtes. « Ce n’est pas la nouvelle que nous aurions aimé vous partager. Malheureusement, l’épicerie demeurera fermée pour les prochaines semaines. Nous ne prévoyons aucune réouverture avant Noël », expliquent-ils. La fermeture est nécessaire pour permettre les réparations, et bien que les travaux soient invisibles de l’extérieur, les propriétaires assurent que des efforts considérables sont en cours pour revenir à la normale le plus tôt possible.

« L’équipe de l’épicerie collabore avec des experts en sinistre pour évaluer et restaurer l’ensemble des installations. L’eau, la fumée et les flammes ont causé des dégâts qui nécessitent une intervention approfondie et minutieuse. Nous sommes entourés de professionnels, mais il faut de la patience », ajoutent les propriétaires, qui n’ont pas encore de date précise pour la réouverture.

Dans la communauté, cette situation a provoqué une prise de conscience du rôle central que joue l’épicerie dans la vie quotidienne des résidents. « Nos pensées positives vous accompagnent dans cette dure épreuve », écrit Michel Gasse, tandis que Nicole Laforest ajoute : « Ça prendra le temps qu’il faut. Je serai toujours des vôtres à l’ouverture ». Pour les clients, le message est clair : même si l’attente est longue, la fidélité reste intacte.

La publication des propriétaires se termine par une note empreinte d’optimisme : « Votre soutien est précieux pour nous, et nous avons hâte de vous retrouver en magasin dès que possible. » En attendant, l’esprit de famille et le soutien de la communauté continuent de réconforter l’équipe, tandis que des mots de solidarité comme « Bon courage » et « Confiance! » résonnent à travers la page Facebook.

Alors que les semaines passent, les résidents de Saint-Alexandre ne cachent pas leur compréhension. Pour eux, cette épicerie est bien plus qu’un simple commerce, c’est un lieu d’échange et d’entraide qu’ils attendent de retrouver bientôt avec un soutien qui ne faiblit pas. « Prenez soin de vous également, la priorité, c’est votre santé pour un nouveau départ », conclut Nicole Gallant.