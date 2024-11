Pourquoi faut-il fusionner?

L’étude pour un projet de fusion entamée le printemps dernier par sept municipalités de la MRC de Kamouraska s’est effilochée avec le temps. En ce début de novembre, il n’en reste que trois : La Pocatière, Sainte-Anne, et nous, Saint-Onésime-d’Ixworth.

Historiquement, ces trois municipalités voisines sont des sœurs jumelles qu’on a séparées à la naissance. La numération des rangs est restée intacte depuis la fondation de la paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Maintenant devenues adultes, elles tentent de se réunir dans leur famille d’origine. Ces municipalités ont besoin l’une de l’autre pour s’entraider.

Pourquoi ce besoin de revenir ensemble? Il faut bien se rendre à l’évidence que tenter de survivre dans un village de plus ou moins 500 âmes devient de plus en plus difficile. Nous avons les mêmes réalités économiques et administratives que toutes les villes. L’entretien de nos routes et de nos infrastructures et l’administration municipale sont de plus en plus exigeants, et demandent des expertises plus complexes. Les exigences ministérielles en matière de fiscalité municipale demandent des compétences hors-norme pour un petit village. Cette fusion permettrait de partager nos compétences professionnelles ainsi que nos ressources matérielles. Il ne faut pas croire qu’une fusion contribuera à une baisse des taxes municipales, c’est impossible. Il faut affronter la réalité. Il y aura toujours de l’inflation, fusion ou non. Pour ceux à qui le projet fait peur, pensez au fait que nous partageons un service de sécurité incendie avec les municipalités voisines dont personne ne pourrait se passer.

Nous, à Saint-Onésime-d’Ixworth, offrons la nature à proximité de la ville. Une forêt publique protégée, dotée de sentiers de ski de fond en pleine nature. Ces mêmes sentiers conduisent à une chute de toute beauté. De magnifiques terrains situés en pleine nature sont en vente en ce moment. Nous pourrions exiger, tous ensemble, que la route Sainte-Anne–Saint-Onésime soit restaurée, et dotée d’une piste cyclable sécuritaire pour tous. De ce fait, nos familles pourraient bénéficier des services et des loisirs de la ville au tarif de résident.

Pourquoi ne pas faire de nos municipalités une seule et même ville de La Pocatière? Une ville accueillante à la porte d’entrée de la région de Kamouraska. Tous ensemble, nous pourrions voir l’avenir en ville tout en partageant la ruralité et la nature.

Voilà pourquoi la fusion est une solution logique.

Marcel Lemieux

Saint-Onésime d’Ixworth