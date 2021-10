Éric Duhaime de passage à Saint-Jean-Port-Joli pour rencontrer la population locale

Le mercredi 6 octobre dernier, dans le cadre de sa tournée québécoise entamée cet été, le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhaime s’est rendu pour la première fois dans la circonscription de Côte-du-Sud, plus précisément à Saint-Jean-Port-Joli, afin d’échanger avec la population locale.

« L’ex-animateur de radio a ainsi pu répondre aux nombreuses questions et inquiétudes de la quarantaine de citoyens et partisans présents, notamment des questions concernant les mesures sanitaires qui, visiblement gagnent en impopularité auprès de la population locale qui se sent de plus en plus coincée », a-t-on indiqué par voie de communiqué.

M. Duhaime en a d’ailleurs profité pour rappeler ce qu’il qualifie de multiples incohérences du gouvernement de François Legault qui ne cessent de s’additionner en lien avec ses politiques sanitaires.

À ce sujet, il a souligné que, pendant la journée, la députée conservatrice Claire Samson avait présenté à l’Assemblée nationale son premier projet de loi visant à modifier la Loi sur la santé publique pour que cesse le renouvellement par décret de l’état d’urgence sanitaire.

« La gestion par décret a visiblement assez duré. Ça fait près de 19 mois que François Legault concentre tous les pouvoirs entre ses mains et j’estime que cette situation doit s’arrêter le plus rapidement possible. Jamais un premier ministre du Québec n’a imposé autant de décisions unilatérales. Le temps est venu de remettre la démocratie québécoise en marche », a-t-il déclaré.

Présent également sur place, le président de l’association conservatrice de Côte-du-Sud Joey Aubé s’est dit heureux de voir autant de gens se déplacer pour rencontrer son chef.

« Le rassemblement a été un réel succès et, en toute franchise, j’ai été stressé une bonne partie de la semaine en vue de cet événement, car avec les règles sanitaires et la température plus froide, la fenêtre d’opportunité pour notre chef de venir faire un événement extérieur avant la fin de l’année se rétrécissait. Je suis très satisfait de voir que, même un mercredi soir, les gens se sont déplacés pour venir jaser avec Éric », a expliqué M. Aubé.