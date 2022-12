Éric Duhaime de passage en Côte-du-Sud

L’Association du Parti conservateur du Québec (PCQ) en Côte-du-Sud s’est réunie le 15 décembre dernier dans le cadre d’une activité partisane afin de remercier les bénévoles s’étant impliqués lors de la dernière campagne électorale en Côte-du-Sud. Fidèle à son engagement, le chef du PCQ, Éric Duhaime, n’a pas hésité à répondre présent à cette invitation.

« Il est très important pour moi d’être présent sur le terrain. Il faut se rappeler que c’est d’abord et avant tout pour la population que nous prêtons quelques années de notre vie à l’exercice politique. Les conversations réalisées durant cette soirée permettent d’affirmer que les membres partagent des préoccupations communes. L’ingérence de l’État dans la vie quotidienne des gens, l’inflation, la sécurité énergétique, la défaillance de notre système de santé et l’état de notre système éducatif sont les principaux sujets abordés au cours de cette rencontre », commente Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec.

L’Association du parti conservateur du Québec est bien vivante dans la région et entend porter haut et fort les revendications des citoyens auprès du gouvernement et réquisitionner des réponses et des suivis aux principaux dossiers en cours tels que le projet du Complexe culturel et sportif Promutuel Assurance en santé durable, la couverture cellulaire et Internet partout dans nos milieux, la protection des berges, une couverture complète de services de paramédicaux, le suivi de la faculté de médecine vétérinaire à La Pocatière et toute autre opportunité de développement pour notre milieu.

« Je remercie les sympathisants et les bénévoles de leur implication dans la promotion de nos valeurs conservatrices. Au nom de l’association, je m’engage à être leur porte-étendard pour notre région si riche en potentiel humain et économique », conclut Frédéric Poulin, président de l’Association du PCQ en Côte-du-Sud.

Source : Association du Parti conservateur du Québec en Côte-du-Sud