Uniprix de La Pocatière remporte un concours et redonne à la Fondation

Cet automne, la pharmacie Uniprix Marie-France Mercier de La Pocatière a participé au concours « Détaillants de cœur Loto-Québec » en inscrivant la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima comme partenaire bénéficiaire d’un don de 5 000 $ si elle gagnait.

À la suite du tirage de ce concours organisé par Loto-Québec le 1er décembre dernier, la pharmacie a appris avec joie qu’elle était la grande gagnante pour le Bas-Saint-Laurent. Le concours faisait un gagnant par région administrative au Québec. « La Fondation a toujours fait partie des organismes que notre pharmacie appuie depuis plus de 25 ans; il était naturel pour nous de soumettre sa candidature et nous sommes très heureux de lui remettre un don de 5 000 $ », mentionne Mme Marie-France Mercier, pharmacienne propriétaire du Uniprix de La Pocatière.

Depuis 1995, la Pharmacie Uniprix de La Pocatière est une fidèle partenaire de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima. En 27 ans, c’est plus de 21 500 $ que la pharmacie a redonné à la Fondation en commanditant et en participant à ses activités de financement. Grâce à cette générosité, la Fondation a pu, année après année, contribuer au financement de nombreux équipements médicaux pour l’Hôpital de La Pocatière et les installations qui s’y rattachent. Annuellement, plus de 15 000 personnes consultent à l’urgence de l’Hôpital de La Pocatière et près de 1 500 personnes y sont hospitalisées, sans compter tous les autres services offerts : bloc opératoire, obstétrique, oncologie, radiologie, analyses en laboratoire, etc. qui accueillent de nombreux patients tous les jours.

« Il est évident que l’aide financière apportée par la Pharmacie Uniprix Marie-France Mercier a été aidante dans le maintien de ces soins, surtout quand on pense aux coûts exorbitants des appareils médicaux et nous les remercions chaleureusement pour leur apport », souligne le Dr Gaétan Lévesque, président du conseil d’administration de la Fondation.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima