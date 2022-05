Nomination de Simon Labrecque à la barre de l’Everest

L’organisation de l’Everest annonce la nomination de M. Simon Labrecque à titre de directeur général hockey et entraîneur-chef de l’Everest de la Côte-du-Sud.

Sa nomination fait suite au départ de Stephan Comeau à la fin de la dernière saison. M. Labrecque sera le troisième directeur général de l’Everest et sera également le quatrième entraîneur-chef depuis la saison initiale en 2018. Il est le second « homme hockey » à occuper les deux fonctions depuis le départ de Simon Olivier au printemps 2021.

Entraîneur-chef depuis 2016, M. Labrecque a accumulé diverses expériences avec les Corsaires de Pointe-Levy et les Élites de Beauce-Appalaches dans les différentes catégories de la structure intégrée de Chaudière-Appalaches, dont il est également le directeur depuis 2020. La saison dernière, il était l’entraîneur-chef des Élites de Beauce-Appalaches avec le M17 Espoir.

« Le défi est intéressant et je suis très heureux de me joindre à l’Everest. Je vais travailler dans la lignée de mes prédécesseurs, aux développements de nos joueurs et à offrir une équipe de qualité aux partisans », exprimait le nouveau venu, concernant sa nomination.