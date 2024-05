Espace Ko prend de l’expansion

Espace Ko, espace de coworking situé à Saint-Jean-Port-Joli, annonce l’expansion de ses installations avec l’ajout d’un bureau privé et d’un espace OBNL. Cet agrandissement vise à répondre à la demande croissante de la communauté locale, et aux besoins changeants des professionnels en déplacement.

En plus de ses huit bureaux en aire ouverte, Espace Ko offre maintenant un bureau privé entièrement insonorisé, pouvant accueillir une à trois personnes, en location à la journée et à la demi-journée.

Seul espace de coworking (espace de travail collaboratif) entre Lévis et Rivière-du-Loup, Espace Ko offre un environnement de travail professionnel pour les petites entreprises locales, les personnes qui font du travail indépendant, et les professionnels de passage dans la région qui cherchent un espace de travail fonctionnel et confortable pour leurs besoins temporaires.

Le bureau a rapidement été adopté par des coachs, consultants, hommes et femmes d’affaires, fonctionnaires et autres pour rencontrer leurs clients, prendre part à une visioconférence dans un environnement neutre avec suffisamment de bande passante, ou séjourner dans la région en mode travail-vacances.

Espace OBNL

Espace Ko a aussi augmenté sa superficie afin d’offrir un espace pour les OBNL ne bénéficiant pas de locaux. Un partenariat stratégique a été conclu avec Terra Terre solutions écologiques, qui avec trois autres partenaires a choisi Espace Ko comme lieu de travail collaboratif mutualisé pour la réalisation d’un projet commun.

« L’ajout d’un bureau privé et de l’espace OBNL reflète l’engagement d’Espace Ko à soutenir les initiatives locales, et à encourager la collaboration au sein de la communauté tout en offrant des solutions flexibles et adaptées aux besoins changeants des professionnels», déclare Virginie Guibert, cofondatrice et présidente de l’organisme.

Source : Espace Ko