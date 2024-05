Développement économique La Pocatière présente son bilan 2023

Devant ses membres réunis en assemblée générale, Développement économique La Pocatière (DELP) a déposé un bilan 2023 marqué par la réalisation d’actions importantes dans la promotion des occasions d’affaires auprès d’investisseurs, et dans le soutien à la croissance des entreprises installées en territoire pocatois.

Sur le plan du développement immobilier résidentiel, commercial et industriel, le nouveau secteur domiciliaire du Verger a été lancé officiellement en septembre, et plusieurs démarches de prospection ont été réalisées auprès de promoteurs de multilogements. Un programme d’aide financière a été élaboré et adopté récemment par la Ville.

Dans le même ordre d’idée, DELP a déployé avec l’appui d’un consultant une stratégie de démarchage auprès de promoteurs à l’échelle du Québec dans la perspective de constructions immobilières pour y loger des activités complémentaires à la chaîne de valeur industrielle de la ville.

Les échanges se sont accentués avec Gestion Sandalwood, propriétaire du Centre La Pocatière, dans le but d’explorer des options pour en faire un levier de dynamisation de la partie ouest de la ville. Ce secteur possède un fort potentiel, avec la présence d’enseignes commerciales nationales importantes et le développement du secteur résidentiel du Verger.

Soutien à la communauté d’affaires

DELP a apporté son soutien au CPE La Farandole dans la préparation d’un projet de service de garde en communauté qui devrait voir le jour en cours d’année. L’organisme a aussi poursuivi son implication dans l’organisation d’événements. Parmi ceux-ci, on a souligné que le Marché public de la Grande-Anse a vu le nombre d’exposants augmenter à 12 en moyenne chaque samedi, et les ventes se sont accrues de près de 10 % par rapport à 2022.

Suite à une idée lancée à l’assemblée générale annuelle de 2023, DELP a amorcé la production d’une série de vidéos corporatives mettant en valeur les entreprises locales, laquelle devrait se poursuivre en 2024. Du matériel promotionnel complémentaire a également été produit, mettant en relief l’écosystème en recherche appliquée et en innovation. Ces outils pourront être utilisés en appui aux activités de représentation et de prospection,

En terminant, mentionnons que les membres ont renouvelé les mandats d’administrateurs de Mélissa Beaulieu et de Vincent Bouchard pour le secteur industriel, professionnel ou institutionnel. La composition du conseil d’administration est complétée par Vincent Bérubé, président, Steve Gignac, Jean-François Pelletier, Émilie Dionne, Catherine Miranda, Cédrick Gagnon, David Fromentin et Sylvain Dorion.

Au terme de la rencontre, le président de DELP Vincent Bérubé a tiré un bilan positif de l’année écoulée. « Il s’agit encore d’une année où on n’a pas lésiné sur le déploiement d’actions de positionnement du milieu pocatois comme environnement économique dynamique et attractif pour les travailleurs et les promoteurs. Comme je me plais souvent à le dire, on a continué à tendre des lignes à l’eau en étant optimistes que des résultats tangibles, ayant des retombées concrètes sur les enjeux auxquels on est confrontés, ne sauront tarder. »

Source : Développement économique La Pocatière