Everest : La séquence infructueuse se poursuit

Après une défaite de 4-2 à Valleyfield mardi soir, l’Everest s’est incliné par la marque de 8-4 aux dépens des Cobras de Terrebonne mercredi.

Pourtant, la première période s’est bien déroulée pour l’Everest. Malgré l’ouverture du pointage par les Cobras, Zackary Lamontagne et William Robitaille vont permettre à la troupe de Bruno Guay de retraiter au vestiaire avec une avance de 2-1.

À la reprise de l’action en période médiane, la Côte-du-Sud reprend son rythme. Pouvant bénéficier d’un avantage numérique, Zacharie Dumas est bien posté sur le flanc gauche et n’en demandait pas tant en battant dans la partie supérieure le gardien adverse

L’Everest passe bien près de se donner une priorité de trois buts d’avance. Toutefois, le gardien des Cobras, Alexandre Marchand, en devra une à ses défenseurs qui viennent le sauver. Quelques minutes plus tard, Terrebonne reprend des ailes et va débouler avec cinq buts sans riposte. Tour à tour, cinq hockeyeurs vont déjouer Jonathan Labrie dans les dix dernières minutes de jeu de la période médiane.

« On est à la recherche d’une solution. On a comme perdu nos repères défensivement, explique l’entraîneur par intérim Bruno Guay. Contre Saint-Georges on en concède sept, six contre Montréal, huit ce soir. Il va falloir retrouver nos repères défensifs. Tout part de là. »

Comme si ce n’était pas suffisant, les Cobras refusent de relâcher l’accélérateur et vont inscrire deux autres filets dans le dernier tiers. Pour la troupe de Bruno Guay, le seul moment de réjouissance proviendra d’un nouveau venu. En fait, Christopher Duchesne complète, dos au jeu, la manœuvre débutée par Vincent Boulet pour inscrire son premier but en carrière dans le circuit Figsby.

La formation sud-côtoise ne l’a pas facile cette semaine alors qu’elle dispute quatre matchs en cinq soirs. Le tout a commencé hier aux dépens des Braves de Valleyfield.

« C’est énormément demandant. Pour des joueurs étudiants, surtout en semaine. Jouer quatre matchs en cinq soirs contre des équipes proches, c’est tel que tel. C’est le voyagement qui fait mal, stipule Bruno Guay. Un mardi soir, quand j’ai deux étudiants qui sont partis de Lévis à 3 h 30 avec un parent dans une semi-tempête et d’autres qui ont dû manquer des cours. Quand on nous voit hier à Valleyfield et Terrebonne ce soir (mercredi), j’ai des doutes. »

L’Everest rejouera devant ses partisans le vendredi 4 mars, en accueillant les Panthères de Saint-Jérôme à 19 h 45.

Source : Everest de la Côte-du-Sud