Excellent achalandage touristique, la région a la cote

Tourisme Bas-Saint-Laurent dresse un bilan fort positif de la saison estivale 2022, marquée notamment par un début de saison plus hâtif avec la reprise en force du tourisme d’affaires dès le mois de mai, un taux d’occupation record dans les établissements d’hébergement de la région, ainsi qu’un retour des visiteurs hors Québec.

Destination de plus en plus prisée, rappelons que la région figurait parmi les cinq destinations préférées des Québécois selon le sondage annuel de CAA-Québec portant sur les intentions de voyage à l’été 2022. « Nous pouvons déduire que ces intentions se sont bel et bien concrétisées puisque l’achalandage touristique a été excellent dans l’ensemble de la région », se réjouit Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent. « Non seulement plusieurs organisations et entreprises nous ont confirmé avoir atteint des résultats semblables à 2019, mais certaines d’entre elles nous rapportent les avoir dépassés. Ces résultats sont d’autant plus remarquables que notre industrie continue de faire face au quotidien à d’importants défis, entre autres concernant la disponibilité de la main-d’œuvre. Les divers festivals et événements qui se sont déroulés pendant l’été ont aussi suscité un engouement exceptionnel, après une pause de deux ans. »

Les taux d’occupation dans les hébergements touristiques ont atteint des niveaux encore jamais vus auparavant pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022. Pour ces quatre mois, on note un taux moyen d’occupation de 72,6 %, soit une hausse de 8,7 % par rapport à cette même période en 2021, et de 10 % par rapport à la saison 2019, considérée comme une très bonne saison touristique. À titre comparatif, ce taux moyen pour l’ensemble de la province se situe à 68,5 %, toujours pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022.

Les données recueillies dans les lieux d’accueil touristique indiquent que 33 % des visiteurs de passage dans nos bureaux d’information touristique proviennent du grand Montréal, 18 % sont en provenance de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches, alors que 15 % des visiteurs sont en provenance de l’Ontario et des autres provinces canadiennes. Il est intéressant de noter que la durée moyenne des séjours s’est allongée avec une durée moyenne de quatre nuitées. D’importants efforts de promotion ont été déployés par Tourisme Bas-Saint-Laurent au cours des dernières années grâce à l’appui et à la concertation de l’industrie touristique et au soutien du ministère du Tourisme du Québec.