Rendez-vous Affaires : le conférencier mystère est le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre

Le Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL accueillera le jeudi 13 octobre, lors du grand souper-conférence, l’honorable Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada et chef de l’Opposition officielle. Le voile est ainsi levé sur l’identité du conférencier qui abordera le vaste sujet de l’entrepreneuriat lors de cette soirée. Le député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux, instigateur du projet, se réjouit de cette annonce.

« Je suis ravi d’enfin pouvoir annoncer que M. Poilievre se joindra à l’événement incontournable de l’automne en ce qui a trait aux affaires, au développement de partenariats durables et à la célébration de l’entrepreneuriat régional dans MLKRDL. Je suis d’autant plus heureux qu’il s’agit de sa première sortie au Québec depuis son élection le 10 septembre dernier; et une première visite officielle dans la circonscription » indique le député fédéral de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, Bernard Généreux. Il est à noter que le repas-conférence affiche complet depuis la semaine dernière.

« C’est un plaisir d’assister au Rendez-vous Affaires 2022 MLKRDL, cet événement unique qui vise à échanger sur des sujets d’actualité qui touchent, à différents niveaux, toutes les entreprises du Canada. L’inflation et la pénurie de main-d’œuvre ravagent les foyers canadiens. Nous avons besoin des entrepreneurs qui sont des générateurs de richesse, et nous avons besoin de leur esprit d’innovation pour entreprendre une relance durable. Je félicite à nouveau le député Généreux pour cette initiative fédératrice » affirme le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre.

Source : Bernard Généreux