Excellents résultats en 2025 pour la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska

Lors de son assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle, la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska a présenté les résultats de l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2025. La Caisse affiche des excédents d’opérations de 17 M$, en hausse de 75,3 % par rapport à 2024. Son volume d’affaires a augmenté de 7,5 %, pour s’établir à 1,26 G$ pendant la même période.

La Caisse explique la progression de plus de 75 % des excédents entre 2024 et 2025 principalement par « le fait que les résultats de 2024 avaient été affectés défavorablement par des ajustements exceptionnels liés à un changement réglementaire touchant les contrats financiers. Ces ajustements ne se sont pas reproduits en 2025. À cela s’ajoutent des revenus non récurrents découlant du changement de Centre Desjardins Entreprises. »

Au cours des quatre jours suivant l’AGA, les membres ont pu se prononcer sur la proportion des excédents versée en ristournes individuelles, et celle remise aux communautés. L’acceptation de la proposition de partage des excédents dans le cadre de l’assemblée générale annuelle confirme le versement d’une ristourne totale de 1 245 833 $. Un montant de 1 110 427 $ sera remis aux membres sous forme de ristournes individuelles, et 135 406 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu.

« La décision prise par les membres lors de l’assemblée générale annuelle permet à la Caisse, sous la responsabilité du conseil d’administration, de contribuer au développement de nos communautés en soutenant des projets structurants qui répondent à des besoins communs. Il s’agit d’un levier puissant, unique à Desjardins. », souligne Cécile Joseph, présidente du conseil d’administration de la Caisse.

En plus de verser une ristourne aux membres, la Caisse a octroyé 81 928 $ en commandites et en dons, et 92 986 $ par l’intermédiaire de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Enfin, cinq postes étaient à pourvoir au conseil d’administration, et un nombre de candidatures inférieur au nombre de postes ouverts a été reçu. Nathalie Deschênes, Kevin Desjardins, Marie-Josée Doré et Michaël Gagnon ont été élus sans opposition.