Kamouraska : La Grand’Ourse rouvre ses portes dans un décor entièrement renouvelé

Après sa période d’hibernation annuelle, la Grand’Ourse annonce officiellement sa réouverture dans un espace entièrement transformé. À la suite de plusieurs mois de travaux, l’établissement de Kamouraska se présente aujourd’hui sous un nouveau jour, tout en conservant l’âme qui a fait sa renommée.

« C’est un lieu qui nous ressemble et qui nous rassemble », souligne l’équipe de la Grand’Ourse. Si le décor a été modernisé et repensé pour offrir davantage de confort et de polyvalence, l’essence du lieu demeure intacte : une ambiance conviviale, une équipe passionnée et un menu rassembleur.

Certaines nouveautés culinaires viennent enrichir l’offre, tout en mettant en valeur les plats incontournables appréciés de la clientèle. Un espace boutique a également été aménagé, mettant à l’honneur les produits frais de la boucherie Chez Gaby, les vêtements de la Grand’Ourse et d’autres produits à venir.

Cette transformation marque également la volonté de la Grand’Ourse de renforcer son ancrage dans la communauté kamouraskoise, et de prolonger sa saison d’activités jusqu’à la période des Fêtes. Le nouvel aménagement permet maintenant d’accueillir divers événements, qu’ils soient festifs ou d’affaires, grâce à des installations complètes et adaptables.

Établie à Kamouraska depuis 2014, la Grand’Ourse se distingue par son accueil chaleureux, son esprit rassembleur, et une cuisine de qualité mettant fièrement en valeur les produits locaux.