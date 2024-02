Explorez l’Afrique du Sud avec le nouveau film des Aventuriers Voyageurs

Partez en safari et découvrez les trésors cachés de l’Afrique du Sud en compagnie d’une famille d’aventuriers qui a sillonné les routes de l’Afrique australe à bord de son véhicule pendant plus de six mois.

Grands aventuriers dans l’âme, ils en sont à leur troisième film de voyage qu’ils présentent avec Les Aventuriers Voyageurs dans plus de 50 cinémas au Québec. Ne ratez pas ce film haut en couleur qui sera présenté au Cinéma Le Scénario de La Pocatière le 26 février, à 13 h 30 et 19 h.

Ce premier de trois films vous mènera dans la partie nord-est de l’Afrique du Sud, réputée pour ses parcs nationaux et ses safaris incroyables. Côtoyer de près les magnifiques animaux de la savane africaine provoque des sentiments de plénitude et d’humilité uniques et inoubliables. Les voyageurs traverseront les montagnes, feront la rencontre de la culture zouloue et emprunteront la route panoramique du fameux Blyde River Canyon. Vivez avec eux cette expérience d’une vie.

Les réalisateurs

Depuis 25 ans, Sylvain et Annie ont voyagé dans plus d’une trentaine de pays, sur cinq continents, dans le cadre de voyages d’aventure, d’alpinisme, de trekking, de coopération internationale, d’agrément, ou avec des étudiants de cégep où Sylvain enseigne l’histoire.

Tout au long de ces pérégrinations, ils ont formé ensemble une fabuleuse équipe de voyageurs. Lors d’un périple en Asie, ils ont eu la même vision en observant la maturité et la curiosité des trois enfants d’une famille française rencontrée au Vietnam : « un jour, quand nous aurons des enfants, nous voyagerons autour du monde ». Une autre manière de dire qu’il était possible de voyager tout le temps.

Cette philosophie a été mise en pratique avec Floriane (10 ans) et Félicia (8 ans) en réalisant un voyage de six mois en Asie et en Océanie qui s’est terminé par cinq semaines en Polynésie française, et un premier film de voyage De Tahiti à Bora Bora. Après un autre voyage et un film sur la Jamaïque, cette fois, ils présentent leur aventure de six mois en Afrique.

Source : Les Aventuriers Voyageurs