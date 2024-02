Vivez la relâche au Musée de la mémoire vivante

Le Musée de la mémoire vivante vous propose une variété d’activités à réaliser en famille et un super concours pour la relâche scolaire, du 3 au 10 mars prochains.

Promenade avec Monsieur Philippe

Monsieur Philippe, dernier seigneur de Saint-Jean-Port-Joli, fera visiter le site extérieur du Musée grâce à l’application de reconnaissance vocale Spoken Adventure. Avec une carte du site entre les mains et un téléphone intelligent, il sera possible d’explorer le domaine des Aubert de Gaspé. La carte est disponible à l’accueil du Musée. Prévoyez des raquettes ou des bottes hautes pour circuler sur le site en fonction de la neige.

Concours Qui est Mémo?

Avec le concours de dessin Qui est Mémo? le Musée fait appel à l’imagination des enfants de 6 à 12 ans pour créer l’image de Mémo, un personnage qui sera le nouveau guide virtuel du Musée. Pour participer, il suffit de se procurer un formulaire au Musée de la mémoire vivante et de dessiner Mémo. Le dessin doit être déposé au Musée avant 16 h, le 10 mars 2024. Trois prix de participation, d’une valeur de 50 $ chacun, seront attribués.

Visite familiale guidée

Tous les jours de la semaine de relâche, dès 10 h, une visite guidée familiale sera animée par un membre de l’équipe de médiation. Sous la forme d’un grand jeu « cherche et trouve » dans les différentes expositions du Musée, les enfants prendront le rôle de petits historiens à la quête de personnages historiques et d’objets. Leurs recherches et leurs découvertes prendront vie grâce aux explications du guide.

Carterie créative

Accéder à un volet créatif est aussi possible lors d’une visite au Musée pour ceux qui souhaitent découvrir l’atelier de carterie créative. Du matériel d’art, des modèles et des guides de création sont mis à la disposition des visiteurs dans le grand hall du Musée.

Pour plus d’informations sur les activités et leur coût, contactez le Musée de la mémoire vivante au info@memoirevivante.org, ou au 418 358-0518. Ces activités seront annulées en cas de tempête.

Source : Musée de la mémoire vivante