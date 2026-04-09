Expo-Poc : Entre tradition agricole et ambiance festive

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) déploiera, les 10 et 11 avril, une programmation étoffée pour la 44e édition d’Expo-Poc, un rendez-vous annuel qui met en valeur le savoir-faire étudiant, et qui attire un large public. L’événement, qui se tiendra sur le campus de La Pocatière, coïncidera également avec la dixième édition de Sucré-ris, organisée en collaboration avec la Ville de La Pocatière.

Au cœur de cette édition, les organisateurs misent sur un équilibre entre activités agricoles, découvertes familiales et spectacles. « Je suis très heureux d’annoncer la présence de William Cloutier à notre spectacle du vendredi soir », souligne Clément Blais, président du comité organisateur étudiant d’Expo-Poc 2026. L’auteur-compositeur-interprète, connu pour sa victoire à Star Académie en 2021, montera sur scène sous le grand chapiteau le vendredi 10 avril à 21 h, promettant une prestation énergique accessible au grand public.

Une vitrine du savoir étudiant

Le vendredi, de 9 h à 16 h, le site s’animera avec une série d’activités destinées à tous les âges. Les visiteurs auront accès à la Place de la famille, au Parc de la machinerie, aux kiosques étudiants, ainsi qu’au magasin général, exceptionnellement ouvert pour présenter les produits conçus par les étudiants de l’ITAQ.

Le volet agricole et technique demeurera central. Au complexe équin, des spectacles mettront en vedette cavalières et chevaux dans des démonstrations alliant précision et élégance. En soirée, un spectacle ovin permettra de découvrir le travail des étudiants à travers la présentation de différentes races de moutons et de brebis. Le samedi reprendra l’essentiel de cette programmation, en y ajoutant une dimension patrimoniale avec des visites guidées du bâtiment principal, offertes à 10 h et à 13 h

Sucré-ris : un ancrage gourmand

En parallèle, l’événement Sucré-ris viendra bonifier l’expérience avec une série d’activités gourmandes. Le Marché sucré, accessible dès 11 h le samedi, proposera une variété de produits artisanaux dans une ambiance printanière.

Le brunch de cabane à sucre, préparé par l’Érablière Nathalie Lemieux, constituera un moment fort de la journée. Offert en collaboration avec la Ville de La Pocatière et Développement économique La Pocatière, il réunira les visiteurs entre 11 h 30 et 13 h 30 autour d’un menu traditionnel. L’expérience sucrée se poursuivra dès 12 h 30 avec de la tire sur neige, animée par la musique de Pico Larouche, renforçant l’ambiance festive sur le site.

Pour souligner les dix ans de Sucré-ris, les organisateurs proposent également le spectacle Sirop ! de Flip Fabrique, présenté à deux reprises le samedi. Cette production acrobatique promet d’ajouter une dimension spectaculaire à la programmation.

Tradition et relève agricole

Expo-Poc conserve aussi ses racines profondément agricoles. Les visiteurs pourront assister à des démonstrations de maréchalerie, mettant en lumière ce métier traditionnel à travers le travail des apprentis maréchaux-ferrants.

La traditionnelle vente à l’encan de génisses, à laquelle s’ajoute cette année une vente de vaches, se tiendra le samedi à compter de 11 h 30. Elle sera précédée d’une conférence des Producteurs de bovins du Québec, confirmant la volonté de l’événement de demeurer un lieu d’échanges et de transmission des connaissances dans le secteur agricole.

Un événement rassembleur

Avec cette programmation diversifiée, Expo-Poc s’impose une fois de plus comme un rendez-vous incontournable du printemps dans la région. Entre agriculture, gastronomie et divertissement, l’événement témoigne du dynamisme de la relève agroalimentaire, et de la capacité du milieu à créer des ponts entre formation, industrie et grand public.