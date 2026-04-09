Anguille sous roche…

« Bonjour, pourriez-vous me contacter pour avoir une entrevue pour votre désodorisant à base d’anguille ? ». C’est ainsi que j’ai semé ce qui allait provoquer chez moi, quelques minutes plus tard, une petite moue honteuse.

« Après plusieurs mois de recherches, il a été vérifié que le gras de l’anguille est un très bon désodorisant naturel qui élimine et masque les mauvaises odeurs ! En collaboration avec les pêches de monsieur Anguilles Lizotte, de Rivière-Ouelle, nous avons développé ce premier produit du type désodorisant du terroir québécois ! Merci à Maxi La Pocatière d’être le premier à avoir notre produit sur ses tablettes ! Merci de partager ! »

À la lecture de cette annonce sur Facebook du développement de ce « désodorisant bien de chez nous », j’ai eu un doute. Mais comme on ne sait jamais, et que l’instinct du journaliste est de savoir, je me suis exécuté. Pour toute réponse à ma sollicitation d’entrevue, j’ai eu droit à un émoji « mort de rire » de la part de Pierre Lizotte, d’Anguilles Lizotte. « Y est ben bête », me suis-je dit. Puis, ne comprenant pas cette réaction, j’ai regardé la date. Le 1er avril. J’avais mordu au poisson !

Pierre Lizotte m’indiquait que l’idée était de Luc Pelletier, du Grand labyrinthe du Kamouraska, et qu’il a immédiatement embarqué. « Ça me fait toujours plaisir de parler des anguilles, surtout quand c’est drôle », m’écrivait-il. Évidemment, des photos accompagnaient la publication, montrant MM. Pelletier et Lizotte devant le produit « en vente » dans une allée du Maxi. L’histoire ne dit finalement pas si ça sentait le poisson, mais chose certaine, ça sentait l’arnaque…

Note : En ces temps d’anxiété collective et de grande incertitude, vous nous avez fait du bien. Beaucoup. Presque autant que le retour de Céline.