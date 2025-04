Expo-Poc franchit un nouveau cap

Avec plus de 5000 visiteurs accueillis les 11 et 12 avril derniers, la 43e édition d’Expo-Poc, présentée sur le campus de La Pocatière de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), a dépassé les attentes. L’événement annuel piloté par les étudiants a confirmé son rôle de vitrine pour l’agriculture et l’agroalimentaire, en plus de générer des retombées notables pour le milieu.

« Expo-Poc est une occasion concrète pour les étudiants de démontrer leur savoir-faire, mais aussi de mettre en relation la population avec les réalités du monde agricole », explique Nathaniël Blais-Robin, président du comité organisateur et étudiant en Technique de production agricole. L’événement a rassemblé une diversité d’activités sur deux jours, allant de démonstrations équestres à des concours animaliers, en passant par des expositions techniques et éducatives.

L’encan de génisses a fait salle comble. Le prix moyen obtenu pour les bêtes s’est établi à 6900 $, et un nouveau sommet a été atteint avec la vente de Jeanlu Right Stuff-PP Breeze! pour 22 200 $. Ce record surpasse largement celui de l’année précédente, qui s’élevait à 14 000 $. L’encan témoigne de l’expertise technique des étudiants, mais aussi de leur capacité à anticiper les attentes de l’industrie laitière.

Parmi les nouveautés, le showman de moutons s’est démarqué, attirant un large public curieux de découvrir le travail des élèves en production ovine. Les concours et les démonstrations équestres ont également contribué à l’ambiance festive de l’événement, en mettant en valeur les compétences des futurs techniciens dans le domaine équin.