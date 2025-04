Des activités gratuites pour tous les âges : La MRC de L’Islet relance le programme Accès-Loisirs

Le programme Accès-Loisirs est de retour dans la MRC de L’Islet. Cette initiative provinciale vise à offrir gratuitement des activités sportives, culturelles et de plein air aux personnes de tous âges, favorisant ainsi l’inclusion sociale et l’accessibilité aux loisirs.

Soutenu par plusieurs ministères, Accès-Loisirs permet déjà à des centaines de municipalités à travers le Québec d’ouvrir l’accès à des activités locales. « C’est une belle façon de renforcer le tissu social tout en favorisant le bien-être des citoyens », souligne la MRC dans son communiqué.

Trois endroits pour s’inscrire

Les séances d’inscription auront lieu le lundi 14 avril à la Maison de la famille de la MRC de L’Islet à Saint-Pamphile, le mardi 15 avril à la salle du conseil de Sainte-Perpétue, et le mercredi 16 avril au Café culturel Tempête à Saint-Jean-Port-Joli, et se tiendront toutes de 14 h à 19 h. Des personnes-ressources seront sur place pour accompagner les familles dans leur démarche.

Les citoyens sont invités à consulter la section Loisirs et communauté du site web de la MRC de L’Islet pour connaître les critères d’admissibilité. Pour toute question, il est possible de joindre Pénélope Daoust-Beaudin, agente de développement, au 418 598-3076, poste 262, ou par courriel à p.daoust@mrclislet.com.

Historique du programme

Le programme Accès-Loisirs Québec a été lancé en 2002, issu d’une initiative communautaire visant à rendre les loisirs accessibles aux personnes à faible revenu. Il est né de la collaboration entre deux organismes de Sainte-Foy, La Courtepointe et les Loisirs Saint-Benoît, qui ont uni leurs efforts pour offrir gratuitement des activités de loisirs aux personnes vivant sous le seuil de faible revenu. Grâce au soutien de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, le programme s’est développé pour devenir une réponse concrète à la lutte contre la pauvreté.

Depuis sa création, Accès-Loisirs Québec s’est étendu à plus de 400 municipalités à travers la province, en partenariat avec des organismes communautaires, des municipalités et des institutions locales. Le programme permet aux personnes de tous âges, vivant une situation financière précaire, de participer gratuitement à des activités sportives, culturelles et de plein air, favorisant ainsi l’inclusion sociale et le bien-être des citoyens.

La confidentialité

Accès-Loisirs Québec repose sur un modèle de redistribution solidaire, où les places vacantes dans les programmes réguliers sont offertes gratuitement aux personnes admissibles. Les inscriptions sont confidentielles, et souvent réalisées avec l’aide d’intervenants ou d’organismes partenaires. Le programme est soutenu notamment le ministère de l’Éducation, le ministère de la Culture et des Communications, et le ministère de la Santé et des Services sociaux.